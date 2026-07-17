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從跌停到差一檔漲停！昇達科戲劇性走勢強在哪？
低軌衛星與微波通訊元件廠昇達科（3491）昨日受惠收購巨頻登上漲停1,310元，今（17）日受大盤重挫影響，股價一度落入跌停價1,180元，但盤中買盤湧入，股價急拉至1,430元，差一檔漲停，上下振幅逼近兩成。
市場人士分析，昇達科股價走勢相當戲劇性，主因應該是斥資不超過17億元收購巨頻科技過半股權，讓昇達科擴大衛星佈局，更搶進資料中心商機，獲得外資青睞，調高目標價至2,513元。
美系外資最新報告，看好昇達科與巨頻雙方在客戶、產品及太赫茲技術上的整合綜效，維持「買進」評等，12個月目標價上看2,513元。
收購交易完成後，昇達科持有巨頻的股權比重將超過51%，預計於2026年8月完成交割。外資認為，有助昇達科擴大AI資料中心布局，並強化太赫茲（THz）產品發展。
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