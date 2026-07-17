萬綠叢中一點紅！記憶體股全倒 宇瞻逆勢獨漲「關鍵曝光」

全球半導體股遭遇強烈賣壓，美股費半指數昨夜重挫逾4%，SK海力士ADR暴跌13.7%、美光下挫5.65%，加上日股重挫拖累市場信心，台股記憶體族群17日全面承壓，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）等個股同步走弱。不過，記憶體模組廠宇瞻（8271）受惠AI新產品題材發酵，盤中逆勢上漲、最高來到205.5元，成為族群中唯一逆勢突圍的抗跌猛將。

宇瞻16日宣布推出全新LPDDR5 CAMM2記憶體解決方案，主攻Edge AI設備、AI PC及輕薄型筆電等高成長市場。執行長張家騉表示，隨著CAMM2新規格快速崛起，傳統記憶體插槽架構正迎來新一波技術變革。CAMM2採用水平貼合主機板並以螺絲固定的設計，可有效提升高震動及極端環境下的系統穩定性與可靠性；相較傳統SODIMM，更可節省最高六成安裝空間，並提供最高8533 MT/s高速傳輸，兼顧高效能、低功耗與輕薄化需求，符合AI裝置對高速運算與長效續航的發展趨勢。

除了新一代LPDDR5 CAMM2產品外，宇瞻也同步布局更高階的LPDDR5 SOCAMM2規格，瞄準AI伺服器與邊緣運算等高密度應用市場。新產品採狹長型模組設計，不僅具備更佳的電能轉換效率，也能提升訊號穩定性與抗雜訊能力，目前已獲多家指標客戶洽詢，並正式進入送樣準備階段。隨著Edge AI基礎建設需求持續升溫，公司看好憑藉穩定的供應鏈合作關係，可掌握供貨優勢，進一步提升市場滲透率與後續營運動能。

基本面同樣展現強勁成長力道。宇瞻6月營收29.14億元，雖較5月小幅下滑3.61%，但年增高達200.65%；第二季營收96.76億元，季增37.4%、年增256.74%；累計上半年營收167.18億元，年增251.11%，反映AI、高效能運算及工控等應用需求持續挹注成長動能。

在記憶體股普遍陷入修正之際，宇瞻憑藉LPDDR5 CAMM2新品、AI伺服器布局及送樣進展，成功吸引市場資金聚焦。隨著AI PC、Edge AI及AI伺服器持續推升高效能記憶體需求，後續新品放量速度、客戶導入進度及營運成長動能，將成為市場關注的關鍵焦點。