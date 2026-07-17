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期貨商論壇／原油期 不宜追價

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期國際原油期貨重新轉強，受到美國與伊朗衝突升溫影響，布蘭特原油與西德州原油一度同步創下一個月高點，短線波動明顯放大，加上烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，以及哈薩克部分油田進行維修，使全球原油供應面臨更多不確定性。

法人分析，近期原油期貨仍可維持偏多震盪看法，但目前油價上漲主要來自地緣政治風險，而非全球需求全面回升。若後續供應實際減少，或需求出現改善，油價才有機會形成較持續的上漲走勢；反之，一旦美伊重新展開談判、軍事行動降溫，或荷莫茲海峽航運情況改善，先前累積的風險加價便可能快速回落。

7月初市場便曾因和平談判出現進展，帶動油價跌至近四個月低點，顯示目前行情仍高度受到消息影響，尚未形成由供需基本面支撐的穩定多頭格局。

由於近期行情容易受到談判進度、航運恢復與中東局勢反覆牽動，操作不宜過度追價，較適合以區間應對並落實風險控管。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 伊朗 油價

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