期貨商論壇／匯率期 伺機操作

能源價格回落帶來通膨降溫，但未必代表通膨壓力已完全解除，後續利率政策仍存在高度不確定性。在地緣政治風險持續干擾下，市場情緒可能反覆轉向，匯市雙向波動恐成常態，可伺機操作匯率期貨。

美國公布的6月生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）雙雙爆冷創低。其中，CPI年增率降至3.5%，創下六年來最大降幅；PPI更是自去年以來首次下滑。

法人認為，原油價格與利率政策變化，將是牽動美元指數後續走勢的關鍵因素。通膨之所以迎來爆冷回落，大部分受惠於6月能源價格下跌的短期貢獻，意味核心通膨的黏性依然頑固。

因此，匯率期貨市場波動將會持續高檔，一方面，6月通膨雙降的短期利空與轉往投資周邊國家的政策，對美元的利差優勢構成壓制；另一方面，隨著地緣政治緊張，能源價格反彈與聯準會的鷹派餘溫，又為美元提供下檔支撐。這也導致其他主流貨幣走勢兩極，英國在政治不確定下降後，市場針對英鎊價格重新評估。（永豐期貨提供）

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