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期貨商打詐 看見成效

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。 圖／期交所提供
期交所。 圖／期交所提供

近年金融投資詐騙案件頻傳，期交所舉辦「115年期貨商反詐治理評鑑活動」，自今年3月啟動至6月底止，期貨商已蒐報檢舉社群平台詐騙案件389件。

隨詐騙手法由傳統假投資網站逐漸轉向社群媒體、短影音及冒用名人等新型態，期貨商亦因應趨勢，持續創新宣導內容及方式，累計辦理15場具創意亮點的識詐防詐活動，觸及逾1,500人次，提升全民識詐、防詐意識，共同建構金融防護網。

在創新亮點方面，共七家期貨商舉辦多元互動活動，善用社群媒體特性，以情境式短文案、對話截圖風格及圖像化資訊懶人包等方式，降低閱讀門檻，提升資訊傳達效果。

期交所就蒐報案件來源觀察，自今年3月以來，期貨商蒐報檢舉的389件網路詐騙案件中，逾九成來自Facebook、Threads及Instagram等社群平台。

隨著台股指數屢創高點，詐騙集團也搭上市場熱潮，利用虛假期貨投資訊號、技術指標及股票期貨獲利案例等話術，以免費資訊為誘因，吸引民眾加入LINE群組，或透過私訊誘導開戶及投資。另自去年推動期貨商蒐報社群平台詐騙案件以來，累計通報件數已達710件，顯示社群媒體已成為投資詐騙接觸民眾的重要管道，也突顯強化社群媒體識詐教育及公私協力防堵詐騙的重要性。

期交所表示，「115年期貨商反詐治理評鑑活動」將持續辦理至9月底，期貨商亦將持續配合期交所及政府推動公私協力反詐政策，推出更多元、具創意的宣導活動。透過跨界資源整合，結合數位與實體互動方式，落實企業社會責任，攜手打造全民安心、永續共好的金融環境。

期交所 社群媒體 詐騙集團

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