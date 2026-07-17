全民權證／京元電 選逾120天

京元電子（2449）受GPU供應鏈不順影響，短期營運動能稍緩，但仍加速移入測試設備，加上CPU需求擴大，部分客戶預計第4季規畫更多測試產能，有利2027年延續高速成長。

法人指出，晶圓代工邁入「Foundry 2.0」，由晶圓代工、IDM、封測組合的高度整合供應鏈漸成形，在台積電持續投入先進製程，拓展各種先進封裝技術研發，現有成熟的CoWoS製程，逐步委外或外溢至封測廠。

隨人工智慧（AI）晶片複雜度提升，晶圓測試、成品測試段時間都在拉長，加上積極擴充產能，法人看好，京元電子仍將為AI趨勢下的主要受惠者之一。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

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