聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／京元電 選逾120天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

京元電子（2449）受GPU供應鏈不順影響，短期營運動能稍緩，但仍加速移入測試設備，加上CPU需求擴大，部分客戶預計第4季規畫更多測試產能，有利2027年延續高速成長。

法人指出，晶圓代工邁入「Foundry 2.0」，由晶圓代工、IDM、封測組合的高度整合供應鏈漸成形，在台積電持續投入先進製程，拓展各種先進封裝技術研發，現有成熟的CoWoS製程，逐步委外或外溢至封測廠。

隨人工智慧（AI）晶片複雜度提升，晶圓測試、成品測試段時間都在拉長，加上積極擴充產能，法人看好，京元電子仍將為AI趨勢下的主要受惠者之一。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

京元電 封測 晶圓代工

延伸閱讀

全民權證／台積電 兩檔亮眼

全民權證／台塑 瞄準逾180天

全民權證／弘塑 選價內外15%

全民權證／南亞 選價內外15%

相關新聞

期貨商打詐 看見成效

近年金融投資詐騙案件頻傳，期交所舉辦「115年期貨商反詐治理評鑑活動」，自今年3月啟動至6月底止，期貨商已蒐報檢舉社群平台詐騙案件389件。

全民權證／南茂 押價內外5%

南茂（8150）昨（16）日受惠記憶體業務下半年營運動能持續增強，激勵股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，午盤後漲停打開，終場仍大漲7.4%、收122.5元，創歷史收盤新高紀錄，表現相當強勢亮眼。

全民權證／京元電 選逾120天

京元電子（2449）受GPU供應鏈不順影響，短期營運動能稍緩，但仍加速移入測試設備，加上CPU需求擴大，部分客戶預計第4季規畫更多測試產能，有利2027年延續高速成長。

最牛一輪／帆宣暢旺 群益5C叫好

帆宣（6196）6月合併營收75.96億元，月增8.9%，年增121%，創單月新高。上半年合併營收355.08億元，年增39.5%也是同期新高。在手訂單已逾1,000億元，產品組合優化有助毛利率提升，預期下半年表現將優於上半年。

期貨商論壇／原油期 不宜追價

近期國際原油期貨重新轉強，受到美國與伊朗衝突升溫影響，布蘭特原油與西德州原油一度同步創下一個月高點，短線波動明顯放大，加上烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，以及哈薩克部分油田進行維修，使全球原油供應面臨更多不確定性。

期貨商論壇／匯率期 伺機操作

能源價格回落帶來通膨降溫，但未必代表通膨壓力已完全解除，後續利率政策仍存在高度不確定性。在地緣政治風險持續干擾下，市場情緒可能反覆轉向，匯市雙向波動恐成常態，可伺機操作匯率期貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。