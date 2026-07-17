全民權證／南茂 押價內外5%

南茂（8150）昨（16）日受惠記憶體業務下半年營運動能持續增強，激勵股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，午盤後漲停打開，終場仍大漲7.4%、收122.5元，創歷史收盤新高紀錄，表現相當強勢亮眼。

外資瑞銀證券指出，基於記憶體業務持續強勁及全新AI專案（矽光子與邏輯測試）挹注，將南茂2026 、2027、2028年的預估每股純益（EPS）分別上調4%、14% 與19%至4.15元、6.19元、及7.35元。

由於未來獲利持續增長，瑞銀重申「買進」評級，並將目標價從105元調高至156元，調幅高達48.57%。權證發行商建議，看好南茂後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日逾四個月以上的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

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