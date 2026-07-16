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股市遇亂流 法人看好這兩大族群是資金回補重點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球股市高檔震盪整理，法人分析，近期市場因通膨壓力、美伊戰爭等疊加因素回檔，但AI主旋律卻未改變，包括基礎建設投資趨勢持續擴張，市場關注焦點已由GPU進一步延伸至記憶體、儲存、高速光通訊、半導體設備與電力基建等關鍵瓶頸，強勁需求終將穿越訊息亂流，看好AI與半導體供應鏈將是資金回補重點。

主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，全球資料中心資本支出仍處於長期擴張循環，AI基礎建設投資趨勢明確。投資領域多元涵蓋先進製程、AI伺服器、高速傳輸、電源管理及散熱解決方案，主動式ETF靈活操作、動態優化配置，將可超前於指數選股前優先布局具成長潛力股，協助投資人追求AI投資機會的超額報酬表現。

半導體 基礎建設 美伊戰爭

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