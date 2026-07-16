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廣達除息苦貼息 外資調節 vs AI伺服器新品接棒 後市能否扳回一城？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）法說會16日下午登場，市場觀望氣氛濃厚，集中市場指數於平盤上下震盪。廣達（2382）同日迎來除息首日，每股配發15.6元現金股利，惟未能啟動填息行情，股價盤中一度下探349元，呈現貼息走勢，市場也持續關注其後續填息表現及AI伺服器成長動能。

廣達16日除息，每股配發現金股利15.6元，除息參考價365.4元。除息首日股價以360.5元開出，隨後震盪走低，盤中最低來到349元，反映在市場賣壓及籌碼調節下，股價暫未回補除息缺口。

籌碼面方面，7月以來內外資持續呈現「土洋對作」格局。外資累計賣超廣達2萬6395張，賣壓相對明顯；投信則買超2萬2068張，自營商同步買超1563張，顯示本土法人仍持續承接。

儘管短線股價承壓，法人對廣達後市仍維持正向看法。美系外資最新報告將Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟及SpaceX等北美五大雲端業者2027年、2028年資本支出預估同步上調約一成，分別達1.2兆美元及1.4兆美元，顯示全球AI基礎建設投資仍持續擴張，可望帶動AI伺服器需求進一步增溫，廣達、鴻海（2317）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）等ODM廠皆可望受惠。

從營運實績來看，廣達的成績單繳出亮眼成績。6月合併營收達3,851億元，月增23.7%，較去年同期暴增1.02倍，創下單月歷史新高；第2季合併營收更站上1兆365億元，年增1.05倍，同樣締造單季新猷。儘管筆電市場因零組件漲價影響終端買氣、下半年出貨展望偏向保守，但AI伺服器出貨依然維持強勁的成長格局。

展望後市，廣達除持續推進GB300平台出貨外，Vera Rubin新一代AI伺服器預計本季逐步進入量產，並於年底前開始貢獻營收。廣達先前也表示，AI伺服器訂單能見度已延伸至2027年，並提前規畫2028年產能布局，預估2026年AI伺服器營收仍可望維持三位數成長。隨著全球雲端業者持續擴大AI投資，法人普遍看好廣達下半年營運有望優於上半年，全年業績續創新高。

廣達 除息 台積電

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