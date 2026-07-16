台積電法說今登場 毛利率、資本支出與全球擴產成焦點

台積電（2330）今（16）日下午召開第2季法人說明會，台股早盤一度跌破45,000點，所幸低檔買盤進場，盤中跌幅收斂至不到200點。台積電第2季營收已率先公布，市場接下來要看的，不只是第3季能否延續成長，更包括毛利率、資本支出、先進製程擴產、海外布局及價格策略是否出現變化。

台積電第2季營收1兆2,703.84億元，季增近12%，改寫單季新高。公司先前預估第2季美元營收390億至402億美元，以1美元兌新台幣31.7元換算，營收表現已逼近財測高標。法說會首先要觀察的，是毛利率能否達到原估65.5%至67.5%，以及第3季財測和全年美元營收成長逾30%的目標，是否仍有進一步上修空間。

資本支出也將是法人追問重點。台積電原先預估今年資本支出介於520億至560億美元。隨AI及HPC需求維持強勁，公司又加碼3奈米產能，市場關注資本支出是否進一步提高，以及高額投資與海外廠成本增加，會不會對後續毛利率造成壓力。

製程布局方面，2奈米已於去年第4季量產，目前在新竹及高雄分階段擴充，後續還有N2P、A16接棒。台積電也一改過去製程達到目標產能後便不再擴充的做法，重新增加3奈米產能，除在南科增建新廠，也持續將部分5奈米設備轉為支援3奈米。預計2028年量產的A14，客戶導入及建廠進度同樣受到關注。

海外布局則以美國亞利桑那州最受矚目。魏哲家先前表示，台積電已取得當地第二塊土地，未來還會興建更多晶圓廠。市場將關注新土地的具體規劃，以及亞利桑那第二廠3奈米量產進度。日本熊本二廠改採3奈米、預計2028年量產後，投資規模與工程時程是否調整，也可能成為法說焦點。

競爭方面，法人預料仍會關注英特爾EMIB先進封裝，以及馬斯克提出TeraFab構想可能帶來的影響。AI晶片競爭已從單純比拚製程，延伸至先進封裝及整體產能供應，台積電如何看待外部競爭，並維持製程、封裝及客戶信任優勢，值得留意。

此外，價格策略也是本次法說會的一大看點。台積電上次曾表示，不會採取劇烈調價，但隨先進製程產能持續吃緊、海外生產成本升高，市場環境也不斷變化，法人將關注公司定價態度是否有所調整，以及漲價、產能分配與客戶關係之間如何取得平衡。