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美國6月PPI數據優於預期 台指期夜盤直線拉升翻紅

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤15日開盤時，受美股那斯達克電子盤反彈帶動，以46,120點、上漲54點開出後，一度上衝至46,260點。台股示意圖。聯合報系資料照
台指期夜盤15日開盤時，受美股那斯達克電子盤反彈帶動，以46,120點、上漲54點開出後，一度上衝至46,260點。台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤15日開盤時，受美股那斯達克電子盤反彈帶動，以46,120點、上漲54點開出後，雖一度上衝至46,260點、上漲194點，但傳出白宮戰情室召開緊張會議、中東情勢有升溫跡象中，道瓊電子由紅壓低至平盤震盪也拖累台指期夜盤行情由紅翻黑、最低來到45,860點、下跌206點，但在美國6月PPI優於預期中，帶動美股電子盤反彈下，截至晚間約21點，台指期夜盤指數約在46,114點、上漲48點。

15日美股電子盤焦點，首先在於美國總統川普在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗大規模進攻計劃，包括WTI、布蘭特原油價格持續小幅反彈，其次，則是英特爾（Intel）、應材、博通、AMD、IBM等科技巨頭一度同步反彈下，那斯達克電子盤持續反彈，不過，在晚間20點30分公布的美國PPI數據中，6月年增5.5%，增幅低於預期的6.2%與前值6.5%，核心PPI年增4.7%也低於預期的5.1%與前值4.9%，顯示中東衝突影響有限，也激勵美股電子盤全面翻紅，那斯達克電子盤擴大漲勢中，也帶動台指期夜盤上半場翻紅。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,477元、上漲9元附近遊走，電子期上漲0.27%，半導體期下跌1.36%，中型100期貨指數下跌0.31%。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股反彈站回5日線，但量能仍低於5日與20日均量，且上有10日線和月線壓力，短線將在5日線附近震盪，待量能回升到20日均量、且站上月線才有利多頭反攻。

台指期

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