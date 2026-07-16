全民權證／弘塑 選價內外15%

弘塑（3131）香山二期已於2月取得使用執照並投產，同時作為設備製造廠區和辦公室使用，但仍難滿足客戶需求，因此，在台中另租廠房，在調整空間後將於今年第4季投產，加上調整後的外包產能，預期2026年設備產能達250台。

弘塑今年出機量由200~220台上調至220~240台，同時初步預期2027年出機量達325台，明年國內外OSAT客戶將為主要成長動能，加上PLP、SoIC設備出貨讓平均銷售單價提升，有望帶動集團獲利，市場預估今年營收76.9億元、年增18.2%，毛利率40.2%，稅後純益18.6億元、年增40.8%，每股純益（EPS）64.1元。權證券商建議，看好弘塑後市的投資人，可利用價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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