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全民權證／台塑 瞄準逾180天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台塑（1301）受益低價庫存，本業獲利優於預期，加上台塑化、台塑美國等業外收益挹注，自結第2季稅後純益106.5億元，季增225.8%，較去年同期虧損明顯好轉。

展望第3季，台塑安排歲修廠數八座，較前季增二座，但原料供應逐步恢復正常，開工率可望升至73%，法人評估，雖下游觀望乙烯、 丙烯報價走跌，壓抑本業表現，所幸台塑化獲利上修，有利整體獲利優於預期。

法人表示，大陸產能過剩，台塑本業仍處低谷，但台塑化獲利穩健且南亞、南亞科展望正向，穩定挹注業外收益，目前評價相對偏低。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日180天以上認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台塑 台塑化 南亞科

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