全民權證／長榮航太 兩檔靚

長榮航太（2645）6月營收呈現月增、年增雙增態勢，單季表現也優於市場預期。法人分析，長榮航太營收成長強勁來自航太供應鏈問題逐步改善，6月以來波音及空巴均傳出研擬將提高產量目標，整機廠研擬上修交機目標驗證，航太供應鏈問題正快速改善中。

法人表示， 近期長榮航太股價上漲，主因立法院將審議無人載具相關條例，條例通過後無人機商機將落地，並在未來數年創造千億元以上的商機。法人看好長榮航太具備軍用商規艦載監偵型無人機標案出貨實績，技術能力及標案競爭上具優勢。權證發行商表示，看好長榮航太後市的投資人，可挑價內外20%以內，有效天期150天以上的權證介入，參與個股行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）