大立光、玉晶光 權證四檔夯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

光學元件族群在大立光（3008）跨入CPO領域有成後，再度獲得資金青睞，除了大立光以外，玉晶光（3406）也因下半年將迎來新智慧機種的出貨旺季，有助股價打底後上攻。

法人分析，大立光第3季將受惠於美系客戶新機拉貨、可變光圈及高階鏡頭規格升級，助攻單季營收明顯成長，第4季則將達高峰。展望明年，因美系客戶高階手機鏡頭持續升級，有望推升單機鏡頭價值。

至於備受矚目的CPO，大立光已進入正式送樣階段，自動化光纖陣列（FA）最快明年中貢獻營收。法人表示，大立光目前已取得一名量產導向客戶的正式規格，預計7月先以FA產品送樣，客戶驗證時間約二到四周。若驗證順利，後續將進入試產、產線認證及量產爬坡；配合自動化試產線預計第3季底建置完成，相關營收最快可望於2027年中開始認列。

在多通道微透鏡陣列（PMLA）部分，大立光目前持續評估玻璃模造與石英玻璃半導體製程兩種技術路線。若自製 PMLA 在效率、成本或可靠度上不具競爭力，也不排除向外採購，再與自有FA或FAU整合，以加快完整產品方案的導入。

隨美系客戶新機上市，法人看好玉晶光下半年營運，預期玉晶光潛望式鏡頭市占將提升，並將嘗試送樣可變光圈鏡頭。至於AR／VR 業務將保持穩定，另外也有無人機與機器人等新專案，營運可期。權證發行商表示，投資人若看好大立光與玉晶光後續表現，可挑選價內外20%以內，有效天期90天以上權證介入，以小金搏大利。

大立光 玉晶光 CPO

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