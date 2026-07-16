緯創、緯穎 權證挑逾四個月

上市櫃公司6月營收單月交出月、年雙增，上半年也持續成長的個股，主要集中在AI股，例如緯創（3231）、緯穎（6669）。權證券商建議，投資人可利用資金門檻較低的認購權證，參與相關個股走勢。

緯創6月合併營收月增11%、年增54%，第2季合併營收季增6%、年增62%，超越市場預估值。6月有季底效應，筆電出貨量月增18%至200萬台、桌上型電腦月增33%至80萬台、螢幕月增5%至100萬台；至於6月GB300出貨為1.2~1.3K櫃，5月為1.3~1.4K櫃；第2季GB300 AI伺服器出貨與第1季持平。

市場法人指出，受惠主要客戶對下半年的GB訂單趨於正向，緯創第3~4季出貨量將持續季增，優於市場預期，主要來自Dell需求。VR Strata在6月小量出貨，7~8月開始放量，L10於第3季末小量，VR同時會增加Dell以外客戶的需求量，未來Neocloud也會加入更多出貨貢獻，預計VR L10 ASP將持續增長，有利於第4季至明年營收成長動能。

市場估第3季營收將有雙位數季增，GB AI伺服器出貨量與營收預估將季增，通用伺服器出貨可能年增20%、AI伺服器出貨年增可達三位數，全年每股純益（EPS）年增54%至13.9元。

緯穎6月營收月增33%、年增30%，第2季季增1%、年增26%，超越市場預估，上半年營收年增42%；6月營收成長是以通用型伺服器為主，較5月占比稍微提升，AWS T3預期第3季出貨會較明顯放量。

緯穎第2季通用伺服器營收比重將高於第1季的60~65%，主因AI伺服器處於機種轉換期，而公司與客戶積極備料，市場推估單季通用伺服器營收持續季增，並估今年EPS年增18%至325.5元。

看好緯創、緯穎後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的權證靈活操作。