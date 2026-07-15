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期貨商論壇／南亞科期 偏多操作

經濟日報／ 記者周克威整理

記憶體大廠南亞科（2408）受惠產品平均售價（ASP）強勁揚升，第2季加上新台幣貶值挹注匯兌利益，單季稅後淨利達501.9億元，每股盈餘（EPS）14.66元，季增92.6%，締造歷史新高。

展望後市，AI強勁需求改變記憶體供需結構，排擠手機與消費型產品供給，市場供不應求市況預期延續數季，簽署長期供貨合約已成市場共識，價格上漲動能看好延伸至2027年。針對韓系大廠擬投入16.5兆元擴產，公司評估其年均產能增幅約15%，屬於配合強勁需求的穩健擴張，對產業鏈實屬正面訊號。

技術面來看，南亞科期貨自5月以來多方動能明顯增強，價格突破近兩個月的橫盤整理區間後，展開一波強勁上攻行情，並沿著月線穩步震盪走高，6月底創下波段新高後，短線雖一度拉回修正，但在月線附近獲得支撐，近期再度站回5日、10日均線之上，顯示買盤回流、多方動能重新升溫，搭配AI應用帶動高階DRAM與LPDDR產品需求強勁，市場供給仍偏緊，有助於後續營運表現。因此，建議投資人仍可樂觀看待南亞科期貨後市發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

南亞科 南亞 EPS

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