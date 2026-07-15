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期貨商論壇／匯率期 資金避風港

經濟日報／ 記者周克威整理

美國公布6月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，月減0.4%，為2020年4月來最大單月降幅，年增率也由前月的4.2%降至3.5%，排除食品與能源後的核心CPI與前月持平，年增率降至2.6%，主要受汽油與其他能源價格下跌影響。

CPI公布後，市場對聯準會短期內再次升息的預期降溫，美國公債殖利率與美元同步回落，歐元與英鎊則趁勢反彈，日圓也小幅走強。不過，美元後續仍不宜過度看空，近期美伊衝突再升溫，國際油價走高，代表6月能源價格下跌帶來的通膨改善未必能延續。

美元指數短線高檔回落，在油價與地緣風險仍高下，下方仍可能出現避險買盤。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美元指數 公債殖利率 聯準會

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