台指期 外資減持空單

台股昨（15）日開高走高，終場收在45,631點，上漲893點；台指期勁揚1,040點、至45,830點，正價差為198.41點。期貨商建議，目前台指期守穩在45,000點之上，短線若能重新站回月線以上，則有利於後續指數反彈走高。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少2,590口至4,575口，其中外資淨空單減少3,833口至79,557口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加8,873口至4,195口。

群益期貨（6024）表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。

周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。技術面上，台股波動率持續走低，目前在14日低點不被跌破下，短線拉回可以偏多操作。

台新期貨認為，台指期昨日開高走高，受美股上漲激勵，盤中一路震盪走高，終場以紅K棒下影線作收。目前盤勢守穩在45,000點之上，短線上若能重新站回月線以上，則有利於後續指數反彈走高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日7月買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在45,000點，7月第三周周五結算的買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在42,000點。

整體來說，大盤重新站穩45,000點，但在市場追價謹慎的量縮架構下，市場的關鍵焦點已鎖定在今日台積電（2330）法說會上，在法說會定調下半年的風向前，預估短線維持盤整格局。