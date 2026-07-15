緯穎砸逾6億元對馬來西亞建物改良 擴增AI伺服器產能

緯穎（6669）15日公告，預計將斥資馬幣約8,914萬元（約合新台幣6.78億元），針對緯穎位在馬來西亞柔佛州士乃工業園區的廠房進行建築物改良，將委託馬來西亞建築包商Hwa Hin Sdn. Bhd.施工，後續有望持續強化AI伺服器新產能。

據了解，緯穎近年來持續擴大AI伺服器新產能增加，除了目前馬來西亞廠區之外，還包含台灣、美國、墨西哥、捷克等地，其中台灣將是全球研發測試總部，另外馬來西亞將專攻前段主板及後段整機櫃組裝，美國、墨西哥等北美廠區將負責整機櫃組裝及交貨中心，至於捷克則主要負責歐洲、南非及中東等客戶。

事實上，緯穎在北美CSP大廠已經順利卡位進入微軟、亞馬遜AWS、Meta及甲骨文等相關供應鏈。隨著北美CSP大廠在資本支出上持續創下新高，市場也預期北CSP廠的2027年投資動能有望再度攀升，緯穎董事長洪麗寗先前也對外指出，公司在北美廠區電力布局已規劃2028年，代表後續訂單動能有望持續攀升。