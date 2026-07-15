快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

緯穎砸逾6億元對馬來西亞建物改良 擴增AI伺服器產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

緯穎（6669）15日公告，預計將斥資馬幣約8,914萬元（約合新台幣6.78億元），針對緯穎位在馬來西亞柔佛州士乃工業園區的廠房進行建築物改良，將委託馬來西亞建築包商Hwa Hin Sdn. Bhd.施工，後續有望持續強化AI伺服器新產能。

據了解，緯穎近年來持續擴大AI伺服器新產能增加，除了目前馬來西亞廠區之外，還包含台灣、美國、墨西哥、捷克等地，其中台灣將是全球研發測試總部，另外馬來西亞將專攻前段主板及後段整機櫃組裝，美國、墨西哥等北美廠區將負責整機櫃組裝及交貨中心，至於捷克則主要負責歐洲、南非及中東等客戶。

事實上，緯穎在北美CSP大廠已經順利卡位進入微軟、亞馬遜AWS、Meta及甲骨文等相關供應鏈。隨著北美CSP大廠在資本支出上持續創下新高，市場也預期北CSP廠的2027年投資動能有望再度攀升，緯穎董事長洪麗寗先前也對外指出，公司在北美廠區電力布局已規劃2028年，代表後續訂單動能有望持續攀升。

緯穎 伺服器

延伸閱讀

世芯6月合併營收暴衝 月增84% 推升第2季業績站上近一年高點

00918成分股新顯學 「金融奠基、AI衝鋒」卡位旺季除息與 AI 雙利多

擎亞再奪百億級大單 供應美系ODM廠AI伺服器機櫃記憶體

AWS擴大第三季ASIC伺服器拉貨力道 台灣AI供應鏈迎來需求大補丸

相關新聞

國巨短線急跌近4成後反彈 少年股神違約交割危機解除了嗎？

國巨*（2327）由歷史高價1,220元反轉急跌以來，一度下滑至737元，短線跌幅近4成，近日更頻傳鉅額違約交割，半個月來連爆三起；15日出現反彈走勢，早盤以799元開高，一度衝達813元，盤中漲幅逾2%。

國巨、南亞科 權證認購熱

由於科技股出現評價雜音，漲幅已大的指標股開始拉回震盪，但從上市櫃公司6月營收創高的個股中，仍見到法人買盤逢低卡位，顯示中長期產業前景依然看好。在波動度大，短線沖銷劇烈的盤勢中，可挑長天期權證短線靈活操作，以小金搏大利。

英業達、南茂 權證四檔搶鏡

台股近來雖表現弱勢，不過多頭買盤並未消失，而是轉向低基期、或具有利多題材發酵個族群避險。其中，6月營收創歷史新高族群，成為買盤面上資金轉進簇擁的焦點，包括英業達（2356）、南茂（8150）等，法人建議均可「逢回加碼」。

長榮航靚 權證瞄準長天期

台股近日受到中東緊張情勢再度增溫及資金去槓桿等因素影響，回測季線關卡，長榮航（2618）挾6月營收創新高及法人買盤挹注等優勢，有機會領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全民權證／南亞 選價內外15%

南亞（1303）第2季稅後純益267.5億元，季增87.7%、每股純益（EPS）3.37元；上半年稅後純益410.1億元，EPS 5.17元，創歷史新高，法人分析，主要受惠AI發展帶動中高階電子材料供應緊缺、價量齊揚，且中東戰事帶動化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情飆升。

全民權證／台積電 兩檔亮眼

台積電（2330）6月營收締新猷，第2季營收1.2兆元達成財測上緣，營收延續強勁增長態勢，毛利率有望保持在60%以上，後市展望正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。