寰聖國際21日登錄興櫃 接單能見度達2027年
台股電池模組族群即將迎來新兵，長園科（8038）旗下寰聖國際（7936）15日舉行興櫃前法說會，受惠今年訂單需求強勁，帶動寰聖今年第1季正式轉虧為盈，展望後市，寰聖國際董事長孫正強指出，目前在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠UPS電池模組等，接單能見度已延伸至2027年。
法人看好寰聖今年營收將創高，後續維持高速成長；寰聖將於7月21日正式登錄興櫃市場。
受惠全球能源轉型及電力韌性需求增溫，寰聖近年營運規模穩健成長，2025年營收2.26億元，年增140%，創下近年營收新高。公司持續推動市場擴展，擴大市場滲透率，帶動今年累計前五個月營收達1.46億元，年增143%。
展望後市，孫正強表示，目前寰聖在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠UPS電池模組及低速電動載具電池模組等領域，接單能見度已延伸至2027年。
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