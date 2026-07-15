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7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲893.64點，收45631.59點。7月電子期收2923.90點，上漲51.45點，正價差13.72點；7月金融期收3122.20點，上漲50點，正價差14.22點。

7月電子期以2923.90點作收，上漲51.45點，成交103口。8月電子期以2945.25點作收，上漲20.10點，成交153口。

電子現貨以2910.18點作收，上漲56.57點；7月電子期貨與現貨相較，正價差13.72點。

7月金融期以3122.20點作收，上漲50點，成交111口。8月金融期以3082.60點作收，上漲7點，成交305口。

金融現貨以3107.98點作收，上漲11.65點；7月金融期貨與現貨相較，正價差14.22點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 金融

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