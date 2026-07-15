高塔半導體擴充矽光子產能 帶動台、美光通訊族群齊反彈

以色列晶片製造商Tower Semiconductor 14日宣布，將投資30億美元加強在日本的晶片製造，第一階段將大幅增加12吋矽光子元件產能，預計將於2027年第4季度全面投產。擴產消息一出，激勵光通訊股集體反彈，美股Lumentum、AAOI皆漲超10%，台股則是由訊芯-KY（6451）、光聖（6442）領漲。

法人指出，12吋產能主要用於滿足NPO需求，在Tower Semiconductor 產能擴充下，將緩解市場對NPO PIC可能緊缺的擔憂。陸系券商指出，CPO商業化將提速，NPO爲當前階段過渡主力，未來可插拔、NPO、CPO有機會長期共存。

在Tower 領頭擴產下，市場仍看好光通訊長期成長趨勢，進而帶動相關供應鏈集體反彈，訊芯-KY開盤不到半小時便鎖上漲停，光聖則是距離漲停僅有一檔之遙，暫報1415元，漲幅8.43%。