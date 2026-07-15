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國巨短線急跌近4成後反彈 少年股神違約交割危機解除了嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國巨*（2327）由歷史高價1,220元反轉急跌以來，一度下滑至737元，短線跌幅近4成，近日更頻傳鉅額違約交割，半個月來連爆三起；15日出現反彈走勢，早盤以799元開高，一度衝達813元，盤中漲幅逾2%。

被動元件漲價題材，推升國巨*股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線相繼失守，一度下滑至737元，短線急跌39.59%。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨近日頻傳鉅額違約交割，半個月連爆三起，繼6月30日與7月9日分別爆出鉅額違約後，證交所14日公告國巨鉅額違約交割案，申報證券商為凱基林口，違約金額2,651.4萬元，是國巨半個月內發生的第三起重大違約事件、也是今年來首次有個股爆發三次違約交割，累計違約金額已達1.66億元，引發市場關注。

國巨 營收 題材

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由於科技股出現評價雜音，漲幅已大的指標股開始拉回震盪，但從上市櫃公司6月營收創高的個股中，仍見到法人買盤逢低卡位，顯示中長期產業前景依然看好。在波動度大，短線沖銷劇烈的盤勢中，可挑長天期權證短線靈活操作，以小金搏大利。

英業達、南茂 權證四檔搶鏡

台股近來雖表現弱勢，不過多頭買盤並未消失，而是轉向低基期、或具有利多題材發酵個族群避險。其中，6月營收創歷史新高族群，成為買盤面上資金轉進簇擁的焦點，包括英業達（2356）、南茂（8150）等，法人建議均可「逢回加碼」。

長榮航靚 權證瞄準長天期

台股近日受到中東緊張情勢再度增溫及資金去槓桿等因素影響，回測季線關卡，長榮航（2618）挾6月營收創新高及法人買盤挹注等優勢，有機會領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

全民權證／南亞 選價內外15%

南亞（1303）第2季稅後純益267.5億元，季增87.7%、每股純益（EPS）3.37元；上半年稅後純益410.1億元，EPS 5.17元，創歷史新高，法人分析，主要受惠AI發展帶動中高階電子材料供應緊缺、價量齊揚，且中東戰事帶動化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情飆升。

全民權證／台積電 兩檔亮眼

台積電（2330）6月營收締新猷，第2季營收1.2兆元達成財測上緣，營收延續強勁增長態勢，毛利率有望保持在60%以上，後市展望正向。

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