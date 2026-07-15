國巨短線急跌近4成後反彈 少年股神違約交割危機解除了嗎？

國巨*（2327）由歷史高價1,220元反轉急跌以來，一度下滑至737元，短線跌幅近4成，近日更頻傳鉅額違約交割，半個月來連爆三起；15日出現反彈走勢，早盤以799元開高，一度衝達813元，盤中漲幅逾2%。

被動元件漲價題材，推升國巨*股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線相繼失守，一度下滑至737元，短線急跌39.59%。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨近日頻傳鉅額違約交割，半個月連爆三起，繼6月30日與7月9日分別爆出鉅額違約後，證交所14日公告國巨鉅額違約交割案，申報證券商為凱基林口，違約金額2,651.4萬元，是國巨半個月內發生的第三起重大違約事件、也是今年來首次有個股爆發三次違約交割，累計違約金額已達1.66億元，引發市場關注。