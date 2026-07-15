美半導體上揚台積電ADR下跌 法人：觀察台指期結算

美半導體族群勁揚，台積電ADR跌0.28%，台指期夜盤收45015點上漲225點，台積電期貨夜盤收2418點下跌4點，外資在台指期淨空單增加至8.33萬口，台指期今天將結算。

法人指出，儘管美國通膨數據降溫，但美國和伊朗衝突局勢未解，國際油價蠢動，台股近日波動大，觀察台指期今天是否壓低結算；市場持續關注中東局勢變化，以及外資在台股期現貨市場布局策略，台積電16日法人說明會，攸關全球半導體及人工智慧AI產業景氣動向。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，放緩幅度超乎預期，加上美銀行股財報佳，美股4大指數走升，其中那斯達克指數上揚233.83點或0.9%，收26107.01點，費城半導體指數勁揚314.15點或2.54%，收12661.93點。

台積電美國存託憑證（ADR）跌0.28%收420.39美元，輝達（NVIDIA）漲4.06%收211.8美元，超微（AMD）漲2.57%收548.13美元，英特爾（Intel）勁揚4.5%，SK海力士ADR飆漲27.29%，美光（Micron）漲4.92%收983.12美元，IBM狂跌逾25%收217.07美元。

美國總統川普今天表示將取消對所有通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的貨物徵收20%費用，改以與波斯灣盟國達成貿易協議取代，並指出波灣國家將大幅投資美國。

台股14日巨震1710.36點，加權指數盤中一度摜破44000點，下探43654.04點，終場收在44737.95點，下跌642.57點，留下1083.91點的長下影線。三大法人合計賣超753.6億元，其中自營商賣超382.91億元，投信買超148.24億元，外資及陸資賣超518.93億元，外資和自營商連8賣，投信連15買。

在台指期淨部位，三大法人14日淨空單減少837口至7165口，其中外資淨空單增加2324口至8萬3390口。