期貨商論壇／原油期 波動加大

近日地緣政治局勢再度扭轉，伊朗針對通過荷莫茲海峽的商船發動襲擊，美國隨即展開空襲進行反制，全球關鍵航道再度停擺，恐慌情緒反映在13日原油期貨，開盤後跳空大漲，避險資金與多頭買盤大量湧入，市場針對原油期貨與海峽封鎖所帶來的實質衝擊重新訂價。

總體經濟層面來看，本次原油價格飆漲，加劇全球市場對通膨擔憂。根據聯準會最新公布的6月FOMC會議紀要，此次高達九位委員預估年底前將會大幅升息；如今油價強彈，對鷹派委員來說，升息實質理由已出現。

現階段全球市場聚焦於通膨與美國升息與否。油價上漲與鷹派言論夾擊下，市場對通膨升溫的焦慮促使資金回到美元懷抱。在大宗商品市場供給危機與利率走勢不明下，市場波動將維持高檔，各項經濟數據都將放大成為下一期利率決策的前瞻指引。

短線原油價格受地緣政治影響強勢反彈，後續可關注美伊局勢與產油國供給變化，美國6月消費者物價指數（CPI）與製造業PMI等關鍵經濟數據，將成為後續原油定價核心指標。在市場波動顯著維持高檔下，投資人操作現貨的同時，可留意原油期貨商品，並透過期貨高流動性控管風險。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）