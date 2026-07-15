期貨商論壇／大聯大期 可留意

全球科技產業與能源基礎設施擴建、企業資本支出保持增長軌道，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級周期。大聯大（3702）6月營收創下歷史新高，月增39.7%、年增131.8%，第2季營收也創下單季歷史新高，季增44.8%、年增82.9%，連兩季創新高；上半年營收7,747.7億元，年增55.1%，已超越2025年前三季的營收總和。

大聯大隨全球科技產業與能源基礎設施擴建、企業資本支出保持增長軌道，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級周期，除電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求穩步推進。

展望未來營運，從產業景氣面來看，大聯大下半年仍一片光明。大聯大在致股東營運報告書稱，2026年是大聯大從結構性變革，邁向價值綜效實現的關鍵里程碑。面對全球經濟調整、地緣政治和AI技術革新等挑戰，將以穩中蓄勢破局為主軸，由半導體零件通路事業協同帶動，並結合智慧物流與資通訊服務的整合賦能，持續落實全球服務、營運優化、業務優化三大面向，為大聯大2.0下個十年奠定穩固基石，投資人可以留意大聯大期（JPF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）