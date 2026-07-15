台指期 外資保守布局

台股昨（14）日受美伊衝突再度升溫、美股科技股下跌及國際油價大漲影響，市場避險情緒快速升高，下跌642點收44,737點；台指期則下跌750點收44,815點，正價差縮小至77.05點。期貨商表示，目前指數探本月低點，加上上方月線有壓，短線先觀察能否重返月線之上，否則可能回測季線尋求支撐。

台股昨早盤開低後賣壓擴大，盤中最低來到43,654點，一度重挫逾1,700點，連續跌破45,000點與44,000點關卡，所幸低檔承接買盤進場跌幅明顯收斂，終場下跌642點，收在44,737點。

台新期貨認為，台指期昨日呈開低震盪格局，早盤跳空開低，盤中賣壓湧現一度大跌超過1,700點，所幸午盤過後陸續有逢低買盤進場，收斂指數跌幅，終場以十字黑K棒作收。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少837口至7,165口，其中外資淨空單增加2,324口至83,390口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少0口至4,678口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為三千餘口，買權OI增量轉作大於賣權，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在40,000點，7月第三周周五結算的買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在40,800點；外資台指期買權淨金額-2.02億元、賣權淨金額1.29億元。

整體來說，在市場波動極大的背景下，盤勢後續傾向寬幅震盪，以消化高檔套牢賣壓。洗盤行情持續，投資人若盲目摸底進場，容易在盤中劇烈洗盤中再次受到重傷，操作仍應嚴格控管資金水位。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股昨日下殺、但波動率卻無明顯跳升，目前在季線附近留下影線，短線仍以震盪保守看待。