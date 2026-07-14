美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

台指期夜盤14日開盤時，在美股電子盤回穩中，以44,778點、下跌12點開出後，雖一度下殺至44,648點、下跌142點，但在賣壓宣洩告一段落後，指數快速翻紅，並在國際油價漲勢收斂中，穩步維持在平盤之上，同時，在晚間20點30分美國公布6月CPI出現優於市場預期，帶動台指期夜盤上衝至45,350點、大漲560點，截至晚間約21點，指數約在45,235點、上漲445點。

14日美股電子盤焦點，首先在於美伊交火後，中東緊張情勢持續事件，包括WTI、布蘭特等國際指標油價持續反彈逾2%、逾3%中，隨晚間20點30分美國公布的6月CPI年增為3.5%，遠低於5月的4.2%、市場預期的3.8%，且核心CPI年增2.6%，也低於前值2.9%、市場預期的2.8%，顯示通膨出現降溫跡象中，市場對聯準會7月升息的預期中，黃金反彈，美元與美債殖利率同步下跌，道瓊電子盤一度急漲翻紅後又轉跌百點，那斯達克則急拉至上漲逾300點中，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

而市場關注的另一焦點，則在聯準會主席華許將在晚間22點時，將赴國會參加聽證會，對未來通膨、利率路徑、能源價格衝擊是否具有持續性等問題的談話，也將左右美股、台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,433元、上漲11元附近遊走，電子期上漲0.33%，半導體期上漲1.10%，中型100期貨指數上漲1.57%。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股盤中一度失守6月26日大量長黑棒低點44,454，重挫逾1,700點，最低來到43,654，尾盤跌勢收斂，最終收黑K棒但留長下影線，顯然下檔持續走揚、43,150點附近具強勁支撐，但14日台股正式失守5、10、20日短期均線，短均糾結區45,300~46,000點已經形成沉重短壓，短線或將於走揚季線至短期均線糾結區震盪整理，參考區間43,000~46,000點。