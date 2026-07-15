全民權證／台積電 兩檔亮眼

台積電（2330）6月營收締新猷，第2季營收1.2兆元達成財測上緣，營收延續強勁增長態勢，毛利率有望保持在60%以上，後市展望正向。

法人指出，受惠AI及HPC客戶拉貨動能續強，加上3奈米需求強度明顯高於季初預期，推算第2季毛利率可望高於先前指引區間，本次財報主要正向驚喜不只營收貼近財測上緣，而是3奈米強勁需求對產品組合、產能利用率及整體獲利能力所形成的綜合挹注。

就已公布數字來看，台積電隨3奈米產能持續供不應求、AI加速器需求強勁及2奈米逐步放量，法人評估，全年營收展望仍具上修空間。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。