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全民權證／0050 押逾六個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（14）日在各項國際利空的衝擊下，指數盤中重挫逾千點。由於指數回檔以來，已大幅修正乖離狀況，後市將有機會觸底反彈。法人建議，投資人可透過指數型ETF如元大台灣50（0050）介入搶反彈。

法人指出，台股昨日雖劇震，但已大幅修正與季線間的乖離，盤中低點與季線乖離僅剩1.18%，且KD指標的K值已修正至31.56，距超賣區20已不遠，因此預期行情再下修空間有限，反而上漲機率已達六至七成。

此外，台積電法說在即，預期將釋出正向佳音，也將催化多頭重新凝聚，有助行情止跌反彈。權證發行商建議，看好台股後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日六個月以上的0050相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台積電 台股 權證

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