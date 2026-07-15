全民權證／南亞 選價內外15%

由於科技股出現評價雜音，漲幅已大的指標股開始拉回震盪，但從上市櫃公司6月營收創高的個股中，仍見到法人買盤逢低卡位，顯示中長期產業前景依然看好。在波動度大，短線沖銷劇烈的盤勢中，可挑長天期權證短線靈活操作，以小金搏大利。

2026-07-15 01:15