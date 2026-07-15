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全民權證／南亞 選價內外15%
南亞（1303）第2季稅後純益267.5億元，季增87.7%、每股純益（EPS）3.37元；上半年稅後純益410.1億元，EPS 5.17元，創歷史新高，法人分析，主要受惠AI發展帶動中高階電子材料供應緊缺、價量齊揚，且中東戰事帶動化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情飆升。
展望後市，法人指出，ABF載板、銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品供需缺口再擴大，積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，有顯著成效，預期南亞電子材料漲價態勢將延續，預期第3季營收將優於第2季，整體營運維持正向。
權證券商建議，看好南亞後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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