長榮航靚 權證瞄準長天期

台股近日受到中東緊張情勢再度增溫及資金去槓桿等因素影響，回測季線關卡，長榮航（2618）挾6月營收創新高及法人買盤挹注等優勢，有機會領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

長榮航6月營收234.7億元，改寫單月歷史新高紀錄，月增5.1%，年增26.5%，其中，客運、貨運營收分別為141.3億元、66.5億元，較前一月成長5.8%、2.6%，較去年同期成長19.0%、48.3%。

法人分析，長榮航在6月客運業務方面，單月載客人數為119.3萬人次，月減2.1%，年增8.7%，載客率84.11%，每公里單位營收2.86元，月增及年增均為7.5%，顯示在強勁旅遊需求支撐下，載客率及票價仍維持在高檔水準。

在貨運部分，長榮航6月載貨量7.4萬噸月增4.9%，年增3.8%，為15.3元，月減3.2%，年增43.1%，主要受惠AI、半導體相關零組件穩定供貨及電商貨物出貨旺盛，使艙位供不應求。

展望2026年，法人對於長榮航整體營運看法審慎樂觀，在客運方面，雖然全球航空運能持續增加，但計畫透過精準增班策略擴大市占率，並陸續增設新航點以建構航網的完整度，爭取更多轉機客。

貨運部分，長榮航持續看好AI伺服器與零組件帶動的出貨需求，預期至年底運價將可維持較佳表現。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距離到期日150天以上的長榮航相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。