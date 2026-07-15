英業達、南茂 權證四檔搶鏡

台股近來雖表現弱勢，不過多頭買盤並未消失，而是轉向低基期、或具有利多題材發酵個族群避險。其中，6月營收創歷史新高族群，成為買盤面上資金轉進簇擁的焦點，包括英業達（2356）、南茂（8150）等，法人建議均可「逢回加碼」。

台股今年以來的強揚走勢，的確大出市場意外。隨著指數乖離大到令市場不可思議，加上國際黑天鵝橫陳，使得投資人紛紛高檔獲利了結，衝擊指數回檔修正，並連破各短中期均線，行情看似岌岌可危。

值此市場疲弱時刻，多頭買盤紛紛轉進低基期、或具有利多題材發酵的個族群進行避險。特別是「6月營收創高股」強勢吸金，不少相關個股7月以來在大盤震盪時，股價表現相對抗跌有守，成為盤勢修正拉回之際多頭的重要避風港。

英業達受惠AI伺服器出貨需求增溫，6月合併營收1,022.62億元、第2季合併營收2,698.57億元，雙雙改寫歷史新高紀錄。展望後市，高盛證券預期，隨美國AI伺服器產能提升，預估英業達7至8月的營收仍將維持年成長。

南茂6月營收25.38億元創歷史新高。展望2026、2027年表現，法人預期該公司受惠漲價動能及產品組合改善，每股純益EPS將分別達3.82元及6.47元水準，成長率各達4.45倍與近七成水準，表現相當突出。

權證發行商建議，看好英業達、南茂等「營收創高股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內，距離到期日逾120天以上的相關認購權證為主，藉以放大槓桿利潤。