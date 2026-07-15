國巨、南亞科 權證認購熱

今日主題 由於科技股出現評價雜音，漲幅已大的指標股開始拉回震盪，但從上市櫃公司6月營收創高的個股中，仍見到法人買盤逢低卡位，顯示中長期產業前景依然看好。在波動度大，短線沖銷劇烈的盤勢中，可挑長天期權證短線靈活操作，以小金搏大利。

美伊戰火再度升級，全球股市波動加劇，但AI中長期趨勢發展下，基本面持續看多。觀察上市櫃公司6月營收，營收創高股近期在台股拉回修正時表現抗震，發行券商指出，看好相關個股後市表現的投資人可以留意國巨*（2327）、南亞科（2408）等相關權證的布局機會。

國巨*6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；上半年合併營收826.22億元，年成長29.4%。

法人分析，營收創高主要受惠AI相關應用需求強勁，帶動高階產品出貨暢旺。

展望後市，法人指出，AI產能排擠引爆中低階料號恐慌性拉貨 ，國巨*在第2季對通路商全面調漲產品價格約20~30%，對部分特定料號調幅甚至達30~40%，通路商因清楚市場供需轉為緊張，提前進貨並對庫存惜售，進一步加劇了市場的供給吃緊。

法人看好國巨在手訂單動能強勁，隨著出貨量擴張與平均銷售單價（ASP）提升的效益帶動公司營運成長。

南亞科6月營收293.88億元，月增6.2%、年增621.3%，再創新高、連八月刷新單月紀錄；第2季合併營收825.49億元，季增68.2%，年增684.2%；今年上半年合併營收1,316.36億元，年增643.12%。法人分析，主要受惠於AI驅動記憶體價格快速上揚，帶動獲利能力再躍升。

展望後市營運，法人指出，市場受AI與一般用途伺服器持續帶動的強勁需求，供應短缺與報價上漲將持續。且買賣雙方現以長期合約（LTA）簽署，顯示為賣方市場。隨著第3季報價持續改善，預估獲利指標將進一步創高。

權證發行商建議，看好國巨*、南亞科後續股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。