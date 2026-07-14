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債券成波動下的亮點 非投資等級債展韌性

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
非投資等級債券基金近一月表現。資料來源 : CMoney 統計至7/14 單位%
非投資等級債券基金近一月表現。資料來源 : CMoney 統計至7/14 單位%

全球市場在中東地緣政治緊張、油價急漲與聯準會貨幣政策不確定性三重壓力夾擊下震盪，AI供應鏈相關成分股受壓，然而非投資等級債券市場卻逆勢繳出亮麗成績單。根據統計，觀察非投資等級債基金近一個月表現，復華新興市場非投資等級債券基金在同類型基金中表現最佳，近一月的報酬率達3%，華南永昌精選非投資等級債券基金報酬率亦達2.86%，在同類型基金中排名第二，債券資產成為近期市場波動下的亮點，顯示非投資等級債券市場的韌性獲投資人青睞。

華南永昌精選非投資等級債券基金經理人陳翌珉指出，有別於市場對非投等債的傳統印象，目前市場並非由最低評級債券主導。BB級占比已從2007年的41%升至目前60%，CCC級則從15.7%降至7.9%，市場主導力量已移向財務體質較穩健的大型企業，整體信用體質較過去穩健。

陳翌珉表示，受惠於企業再融資環境改善及盈餘成長，企業債務償還能力維持歷史較高水準。美股第1季財報普遍優於預期，S&P 500各產業獲利年增加速，金融業達24.5%、科技與MCG族群達42.9%。受惠獲利成長，目前BB/B級非投等債違約率預期維持1.2%至1.5%，低於歷史中位數；非投等債殖利率仍高於過去十年平均水準，息收保護相對充分。

此外，陳翌珉也點出非投等債在AI波動環境下的緩衝特性。AI相關企業雖占S&P 500近五成，但在非投等債市場中不到5%，遠低於投資等級債的20%，一旦AI類股出現震盪，非投等債所受直接衝擊相對有限。

展望後市，陳翌珉表示，聯準會9月前料維持利率3.5%至3.75%不動，預估2026年全球非投等債實質違約率將維持1.5%至2%，遠低於4.5%的歷史均值。在利率維持高檔環境下，短存續期策略可有效降低利率敏感度，同時透過信用利差捕捉超額報酬，兼顧收益與波動控管。

債券 中東 聯準會

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