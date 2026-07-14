台塑四寶第2季獲利超標 法人認為目前評價明顯低估

台塑四寶第2季財報繳出優於預期成績單，法人上修2026年獲利預估值，看好南亞（1303）、台塑化（6505）產業前景正向，獲利展望強勁，台塑（1301）、台化（1326）受惠轉投資利益、股利收入，維持穩健獲利，目前評價均明顯低估。

投顧法人分析，台塑四寶第2季獲利超標，其中，台塑化獲利大幅優於預期，挹注其餘三家轉投資收益，南亞本業獲利明顯轉佳，主要拜南亞電（8046）子材料需求強勁，且化工、 聚酯部門獲利改善帶動。

展望後市，油價走勢趨跌，塑化產品回歸供需基本面。法人認為，台塑化受惠中東、俄羅斯煉廠受損，新增產能有限等因素，煉油利差表現強勁，將支撐獲利維持高檔；南亞隨AI產業高速發展，電子材料爆發性成長，營運展望樂觀

雖然台塑、台化的塑化產品營運仍面臨壓力，所幸台塑化轉投資獲利挹注，使兩家公司獲利有望維持穩健，加上轉投資南亞、南亞科（2408）股價於第2季大幅上漲，將推升台塑、台化、台塑化淨值明顯增加，目前評價位於歷史下緣。

法人指出，地緣政治風險緩解，原油價格回落，沙國大幅調降8月輕質原油OSP，達近六年新低水準，並持續進行擴產，意圖增加市佔率，油價前景將易跌難漲，基於中東、俄羅斯多座煉廠受戰爭影響受損，成品油供應吃緊，且OSP調降，煉油利差較去年同期大幅改善，達近年高點水準。

下游產品市況來看，石腦油因油價下跌而跟跌，且終端塑料產品需求保守，烯烴及下游產品報價持續走跌，芳香烴產品則因成品油需求強勁、終端聚酯需求好轉，法人預期利差維持穩健。

以本業來看，法人相對看好電子材料營收及業外轉投資獲利皆大幅成長的南亞，受惠煉油利差強勁，獲利表現維持高檔的台塑化，台化本業芳香烴事業營運亦維持穩健，但台塑、台化塑化產品持續面臨中國過剩產能競爭，營運仍將面臨挑戰，將開發差異化及高值化產品，並機動性調節產能提升獲利表現。