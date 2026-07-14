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亞系調升南電目標 看好 BT 漲價趨勢持續擴大
鑑於報價與稼動率改善，亞系券商上修南電（8046）第2季/第3季毛利率至24.3%/ 30.6%。上修2027、2028年毛利率至44.9%/ 53.2%。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至19.7/62/112.6元，以2026年第4季至2027年第3季EPS的49xPE評價，同步升目標。同時也是亞系券商在載板的「首選」（Top Pick）
亞系券商認為，載板是記憶體後漲幅第二大的零組件，在目前的成本環境下，預估2026年BT／ABF 載板價格漲幅將超過70%／50%，且漲價趨勢仍持續擴大；尤其BT在主要亞洲競爭對手逐步退出後，像南電這樣願意深耕BT市場的載板廠形成重大利多。券商預期BT在今年下半年漲價季增幅度20-30%。
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