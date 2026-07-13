日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但近期則出現休息，短短8個交易日，不僅跌破千元，連月線也失守，跌幅逾三成，13日在國巨一度觸及跌停領跌下，被動元件股一片慘綠，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、日電貿（3090）、立隆電（2472）都重挫到跌停。

2026-07-13 13:15