快訊

葉門青年運動傳扣押紅十字會飛機、正副機長 控沙國空襲機場

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

斗六傍晚急暴雨狂炸道路瞬間成河 雷電交加機車到處拋錨

聽新聞
0:00 / 0:00

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期今晚截至晚間約21點，指數約在45,733點、上漲168點。 圖／聯合報系資料照
台指期今晚截至晚間約21點，指數約在45,733點、上漲168點。 圖／聯合報系資料照

台指期夜盤13日開盤時，在美股電子盤走跌中，以45,534點、下跌31點開出後，隨賣壓渲洩告一段落，指數快速翻紅，最高來到45,888點、上漲323點，但隨中東緊張情勢不明，國際油價反彈，加上美、韓記憶體股同步下跌，干擾投資人氣中，截至晚間約21點，指數約在45,733點、上漲168點。

13日美股電子盤焦點，首先在於美伊再傳交火，包括WTI、布蘭特等國際指標油價同步反彈逾3%，美元、美債殖利率、黃金同步下跌，再加上機構預測SK海力士（SK Hynix）第2季營業利潤可能比市場預期低8%，造成日盤時，股價暴跌，拖累三星（Samsung）走勢，韓股出現今年第7次熔斷中，在美股電子盤方面，美光（Micron）、SK海力士ADR也同步下跌，輝達（NVIDIA）、AMD、英特爾（Intel）也走弱拖累下，晚間19點過後，那斯達克電子盤一度下跌逾300點，而道瓊、標普電子盤跌幅則都在0.4%以內，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,458元、上漲1元附近遊走，電子期上漲0.12%，半導體期上漲0.43%，中型100期貨指數平盤。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股就技術面觀察，雖早盤補漲，但仍受到短期均線與月線反壓，留下將近千點的上影線，量能連續3個交易日低於5日均量，追價買盤力道有限，短線繼續維持震盪整理走勢。

台指期 SK海力士 美股 道瓊 台積電

延伸閱讀

台股盤中漲逾600點 台積電領漲台塑四寶攻高

颱風休市後補漲！台積電早盤站上5日線帶隊狂飆近千點 台股觸及10日線

日、韓股大跌！台股跟著蒸發千點 午盤翻黑、櫃買回測季線

台股開高走低一度大漲976點、月線盤中得而復失 台積電力守漲勢撐盤

相關新聞

日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲

台指期夜盤13日開盤時，在美股電子盤走跌中，以45,534點、下跌31點開出後，隨賣壓渲洩告一段落，指數快速翻紅，最高來到45,888點、上漲323點，但隨中東緊張情勢不明，國際油價反彈，加上美、韓記憶體股同步下跌，干擾投資人氣中，截至晚間約21點，指數約在45,733點、上漲168點。

利多出盡？光洋科6月營收年增逾七成 盤中卻亮綠燈跌停

靶材大廠光洋科（1785）雖繳出6月營收46.08億元、年增高達70.84%的亮眼成績，13日股價卻遭遇沉重賣壓，早盤殺至跌停價129.0元後，截至下午13點05分，股價仍重挫14.0元、跌幅達9.79%，成交量放大至逾2.7萬張。

國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶：被動元件怎麼了？

被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但近期則出現休息，短短8個交易日，不僅跌破千元，連月線也失守，跌幅逾三成，13日在國巨一度觸及跌停領跌下，被動元件股一片慘綠，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、日電貿（3090）、立隆電（2472）都重挫到跌停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。