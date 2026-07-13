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日盤震盪千點後 台指期夜盤嘗試反撲
台指期夜盤13日開盤時，在美股電子盤走跌中，以45,534點、下跌31點開出後，隨賣壓渲洩告一段落，指數快速翻紅，最高來到45,888點、上漲323點，但隨中東緊張情勢不明，國際油價反彈，加上美、韓記憶體股同步下跌，干擾投資人氣中，截至晚間約21點，指數約在45,733點、上漲168點。
13日美股電子盤焦點，首先在於美伊再傳交火，包括WTI、布蘭特等國際指標油價同步反彈逾3%，美元、美債殖利率、黃金同步下跌，再加上機構預測SK海力士（SK Hynix）第2季營業利潤可能比市場預期低8%，造成日盤時，股價暴跌，拖累三星（Samsung）走勢，韓股出現今年第7次熔斷中，在美股電子盤方面，美光（Micron）、SK海力士ADR也同步下跌，輝達（NVIDIA）、AMD、英特爾（Intel）也走弱拖累下，晚間19點過後，那斯達克電子盤一度下跌逾300點，而道瓊、標普電子盤跌幅則都在0.4%以內，也左右台指期夜盤上半場走勢。
其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,458元、上漲1元附近遊走，電子期上漲0.12%，半導體期上漲0.43%，中型100期貨指數平盤。
市場專家建議，就技術面來說，13日台股就技術面觀察，雖早盤補漲，但仍受到短期均線與月線反壓，留下將近千點的上影線，量能連續3個交易日低於5日均量，追價買盤力道有限，短線繼續維持震盪整理走勢。
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