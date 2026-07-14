全民權證／華通 選逾四個月

華通（2313）受惠800G、1.6T光模塊終端出貨動能強勁，加上原物料供給逐步緩解及美系大客戶IPO上市備貨拉動，衛星業務營收占比貢獻持續擴大，法人預期，第2季產品組合優化有助獲利重返成長軌道。

法人指出，生成式AI及大型資料中心對高速傳輸需求明顯攀升，帶動光模塊出貨大增，預估2026年800G、1.6T等高階光模塊合計出貨年增204.1%，華通上調資本支出，除衛星板外，光模塊需求高漲也是重要關鍵。華通最大衛星板客戶在產品換代升級後，採用板材規格提升，新版火箭運載量倍增，法人看好2027年衛星上軌數優於2026年。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日逾120天的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）