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全民權證／漢翔 押價內外10%
立法院周四（16日）將由經濟、外交及國防、財政三個委員會初審「無人機條例」草案，激勵無人機族群強勢表態。漢翔（2634）昨（13）日股價開高走高，迅速亮燈強鎖漲停，漲停價63.8元攀本波反彈收盤高峰。
法人指出，觀察國內無人機供應鏈，在中大型濱海監偵型無人機部分，漢翔具有民用飛機零組件製造經驗，將取得領先優勢，因而吸引市場買盤大舉簇擁，激勵股價強揚表態。
法人預估，漢翔今年每股純益（EPS），將由去年的0.77元激增至1.5元，2027年再成長至1.88元，成長動能無虞。權證發行商建議，看好漢翔後市股價表現的投資人，可選價內外10%內，距到期日逾五個月的相關認購權證布局。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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