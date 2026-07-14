全民權證／上銀 兩檔活跳跳

上銀（2049）6月營收呈年月雙增態勢。法人分析，上銀受惠自動化、半導體等需求帶動，傳動元件出貨維持高檔。後續並看好中國工具機產業升級、機器人及半導體需求擴張，預期營收將逐季成長。

法人表示，工具機景氣延續復甦，漲價效益可望推升上銀獲利，根據統計，中國、歐洲及北美等主要市場需求同步改善，顯示全球製造業景氣持續復甦。其中以中國工具機市場復甦最為明顯。預期漲價效益將自第3季起逐步反映，加上AI、半導體與自動化需求支撐，帶動全年獲利與毛利率表現。

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