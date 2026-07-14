快訊

川普的荷莫茲「保護費」 一艘油輪要付9億元？航運界批攔路搶劫

115分科測驗／第2天決戰文組 應考注意事項一次看 嚴禁AI眼鏡電子舞弊

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／上銀 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者何佩儒整理

上銀（2049）6月營收呈年月雙增態勢。法人分析，上銀受惠自動化、半導體等需求帶動，傳動元件出貨維持高檔。後續並看好中國工具機產業升級、機器人及半導體需求擴張，預期營收將逐季成長。

法人表示，工具機景氣延續復甦，漲價效益可望推升上銀獲利，根據統計，中國、歐洲及北美等主要市場需求同步改善，顯示全球製造業景氣持續復甦。其中以中國工具機市場復甦最為明顯。預期漲價效益將自第3季起逐步反映，加上AI、半導體與自動化需求支撐，帶動全年獲利與毛利率表現。

權證發行商表示，看好上銀的投資人，可選價內外5%以內，有效天期逾三個月的權證靈活操作，參與個股行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

上銀 工具機 營收

延伸閱讀

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

明鈞源本月併入財報 利機營收與毛利可望提升

家碩營收／6月1.47億、雙位數成長 機台出貨動能漸入佳境

國巨第2季營收超標 法人看好評價將追趕日韓同業

相關新聞

台指期 短線高檔震盪

台股昨（13）日開高走低，終場僅漲25點收45,380點；台指期則跌31點至45,617點，正價差236.48點。期貨商表示，台指期正價差擴大，顯示下檔買盤承接意願仍在，然鑑於區域半導體供應鏈去槓桿壓力未歇，外圍市場恐慌情緒仍需時間消化，短線大盤高檔震盪幅度恐持續居高。

光寶科、世界 挑逾90天

台股昨（13）日延續橫向盤整格局，盤面個股由題材及技術、籌碼面主導走勢，光寶科（2301）、世界（5347）等兩檔電子股表現相對強勢，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

南亞科、群聯 四檔搶鏡

記憶體族群在漲價效應下，6月營收紛紛端出亮麗的成績單，其中南亞科（2408）、群聯（8299）雙雙創歷史新高，法人看好，第3季記憶體報價持續上揚，正向看待南亞科及群聯營運表現。

全民權證／上銀 兩檔活跳跳

上銀（2049）6月營收呈年月雙增態勢。法人分析，上銀受惠自動化、半導體等需求帶動，傳動元件出貨維持高檔。後續並看好中國工具機產業升級、機器人及半導體需求擴張，預期營收將逐季成長。

全民權證／華通 選逾四個月

華通（2313）受惠800G、1.6T光模塊終端出貨動能強勁，加上原物料供給逐步緩解及美系大客戶IPO上市備貨拉動，衛星業務營收占比貢獻持續擴大，法人預期，第2季產品組合優化有助獲利重返成長軌道。

全民權證／漢翔 押價內外10%

立法院周四（16日）將由經濟、外交及國防、財政三個委員會初審「無人機條例」草案，激勵無人機族群強勢表態。漢翔（2634）昨（13）日股價開高走高，迅速亮燈強鎖漲停，漲停價63.8元攀本波反彈收盤高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。