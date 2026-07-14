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光寶科、世界 挑逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（13）日延續橫向盤整格局，盤面個股由題材及技術、籌碼面主導走勢，光寶科（2301）、世界（5347）等兩檔電子股表現相對強勢，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，近期市場對800V DC大規模導入時程延後疑慮升溫，但此進程符合原先預期，評估HVDC電源櫃仍預計2026年下半年啟動出貨、2027年放量，2027年輝達平台HVDC滲透率為10%至20%，AWS Trainium、Google TPU等ASIC平台滲透率略高。

法人表示，多家電源供應商於台北國際電腦展中展示HVDC電源櫃方案，光寶科推出液冷式Power shelf設計，預期2027年下半年開始導入，已深度綁定某領先美系雲端服務供應商（CSP），並積極爭取更多大型CSP客戶，營運展望正向。

隨台積電等晶圓代工大廠面對AI帶來的先進製程及先進封裝需求，優先將資本支出、廠房空間、工程資源及關鍵設備配置到高毛利、高戰略價值的先進節點，法人不意外成熟製程被邊緣化。

二、三線晶圓代工廠將有限的8吋及成熟12吋產能轉向PMIC、功率元件、矽中介層、光通訊等報酬率較高應用，排擠CIS、驅動IC等低毛利產品。法人預估，世界第2季稼動率將大幅提升至87%，下半年維持90%水準，漲價效益將帶動整體產品混合平均單價季增8%至9%。

法人指出，世界VSMC廠將於2027年第1季量產，量產後產能利用率與營收能見度高，添增後續營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日逾90天的相關認購權證，但宜設好停利停損。

光寶科 輝達 平台

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