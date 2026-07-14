南亞科、群聯 四檔搶鏡

記憶體族群在漲價效應下，6月營收紛紛端出亮麗的成績單，其中南亞科（2408）、群聯（8299）雙雙創歷史新高，法人看好，第3季記憶體報價持續上揚，正向看待南亞科及群聯營運表現。

法人分析，南亞科6月營收受惠DDR4及DDR5報價大漲挹注，不僅營收創高，毛利率及營業利益率同步拉高，預估第2季財報優於預期，且DRAM產業供需吃緊狀況不變，公司獲利仍處於上升階段，看好後續股價表現。

產品組合方面，法人分析，DDR4與LPDDR4共占南亞科營收比重近70%，DDR5、DDR3及其他各約占10%。公司短期未規劃提升DDR5比重，主因在於沒有多餘產能，同時DDR4供應商有限，故生產主力仍集中在DDR4。

應用面而言，上半年雲端伺服器及eSSD（搭載 DDR4）應用占比約20%，消費應用占60%，其餘為PC及手機。展望下半年，第3季營運將提升，第4季需視市場變化而定。

群聯6月營收創單月新高，法人表示，反映通用伺服器、AI伺服器等市場需求仍強勁，6月群聯Mobile Controller與開機碟出貨量都大幅成長，預料群聯將持續受惠AI基礎建設快速擴張，eSSD及各項高附加價值AI儲存解決方案，帶動中長期競爭力持續提升。

群聯長期深耕NAND控制晶片、企業級SSD與韌體演算法，若能持續往高效能eSSD、AI儲存最佳化推進，將在分層式記憶體架構中扮演具成長性的受惠角色。

權證發行商表示，投資人若看好南亞科與群聯後續表現，可選價內外20%以內，有效天期逾四個月的權證介入，以小金搏大利。