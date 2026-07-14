期貨商論壇／台指期 外資偏空

地緣政治風險急遽升溫，美伊戰火再起引發亞太市場劇烈震盪。在日韓股市接連啞火的氛圍中，台指期難以獨善其身，陷入高開低走、震盪不止的泥淖格局。

高檔爆量收黑的型態，揭示籌碼正進行劇烈換手與出貨。且指數未能成功收復周線、月線，加之周線近一個月來首度下穿季線，無一不預示著盤勢的疲弱。目前技術面呈現短均線蓋頭的反壓結構，且與下方季線的正乖離持續收斂中。若短期無法以帶量長紅重返月線之上，盤勢將面臨更深度的探底危機。

籌碼面的多空動向則持續向多頭發出紅色警報。外資在現貨市場延續倒貨節奏，單日再賣超195.7億元，在期貨戰場上，外資毫無回補意願，更順勢加碼空單，將淨空單總水位鎖定在81,066口。配合自營商在現貨同步提款19.6億元，且期貨多單減碼，法人現貨聯手拋售、期貨重兵壓空的偏空背離，顯示內外資主力對於高檔系統性崩跌風險的防禦姿態已逐步確立。

戰火重燃與亞股疲軟夾擊，台指開高走低，周、月線死亡交叉；傳產雖強、但電金熄火，多頭動能潰散。外資現貨砍近200億元，期貨空單高懸8萬口之上，籌碼偏空；面對地緣政治陰霾未散及法人空方持續施壓，短線市場暗潮洶湧，慎防指數再現6月底的急殺情節。（凱基期貨提供）

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