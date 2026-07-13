快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

7月台股期指跌31點

中央社／ 台北13日電

台北股市今天終場漲25.91點，收45380.52點。7月台指期以45617點作收，下跌31點，與現貨相較，正價差236.48點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨45648點、8月期貨45960點。

台股今天終場漲25.91點，收45380.52點，成交金額新台幣1兆257.16億元。

7月台指期貨以45617點作收，跌31點，成交7萬3086口；8月期貨以45980點作收，漲20點，成交1萬1613口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

颱風休市後補漲！台積電早盤站上5日線帶隊狂飆近千點 台股觸及10日線

台股13日開市補漲？法人：觀察美伊衝突加溫變數

台塑、軍工聚人氣+台積電撐盤收漲25元 台股上揚25點收45,380點

台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點

相關新聞

利多出盡？光洋科6月營收年增逾七成 盤中卻亮綠燈跌停

靶材大廠光洋科（1785）雖繳出6月營收46.08億元、年增高達70.84%的亮眼成績，13日股價卻遭遇沉重賣壓，早盤殺至跌停價129.0元後，截至下午13點05分，股價仍重挫14.0元、跌幅達9.79%，成交量放大至逾2.7萬張。

國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶：被動元件怎麼了？

被動元件漲價題材，推升國巨*（2327）股價走高，從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但近期則出現休息，短短8個交易日，不僅跌破千元，連月線也失守，跌幅逾三成，13日在國巨一度觸及跌停領跌下，被動元件股一片慘綠，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、日電貿（3090）、立隆電（2472）都重挫到跌停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。