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7月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲25.91點，收45380.52點。7月電子期收2929.90點，上漲1點，正價差28.49點；7月金融期收3130.80點，下跌7.40點，正價差1.49點。
7月電子期以2929.90點作收，上漲1點，成交276口。8月電子期以2954.85點作收，上漲4.40點，成交10口。
電子現貨以2901.41點作收，下跌2.03點；7月電子期貨與現貨相較，正價差28.49點。
7月金融期以3130.80點作收，下跌7.40點，成交419口。8月金融期以3130點作收，上漲9.40點，成交60口。
金融現貨以3129.31點作收，下跌15.49點；7月金融期貨與現貨相較，正價差1.49點。實際收盤價以期交所公告為準。
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