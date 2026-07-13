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大同6月營收創兩年半新高 盤中股價低檔反彈連2漲
大同（2371）6月營收衝上52.93億元，寫近兩年半新高。在營收利多加持下，13日盤中股價低檔反彈、連兩日上漲。今日開盤股價以28.20元開出後，最高一度觸及28.30元，截至13點20分暫報28.15元，上漲0.45元，漲幅1.62%，成交量突破萬張。
重電本業迎來專案認列高峰，推升大同6月營收月增47.77%、年增16.64%，寫下近年首度突破50億大關紀錄，累計上半年合併營收達245.02億元，年增4.03%。大同表示，公司目前積極爭取海內外電網基礎建設商機，隨著核心電力事業群外銷訂單發酵，下半年營運動能無虞。
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