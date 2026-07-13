獲利報喜、小摩調升目標價 台塑、台化、南亞三檔盤中漲停 塑化股走強

台塑集團四大公司上周公布第2季、上半年獲利，表現亮眼；外資券商摩根大通（JP Morgan，小摩）日前發布報告，給予四寶「優於大盤」的投資評等，並調升目標價。加上美伊地緣衝突再度浮現升溫跡象，國際油價應聲大漲。今日由台塑四寶領軍，塑化族群整體走強，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）三檔盤中均拉至漲停，塑化族群指數漲幅逾9%，為各類股之冠。台塑化（6505）盤中也大漲逾9%

台塑集團上半年自結獲利突破千億，法人認為，除本業受惠國際油價飆升帶來煉油利差、塑化產品價差，以及集團轉投資佈局，均挹注獲利；展望後市，法人指出，中東地區產能恢復不易，預期下半年四寶石化本業仍有一定支撐。

法人指出，台塑化上半年因中東衝突推高油價，煉油利差來到高檔，支撐獲利轉佳。展望後市，台塑化指出，7月初伊朗再次於荷莫茲海峽攻擊商船，美國隨即軍事反擊，且撤銷原先給予伊朗的石油自由銷售許可證，地緣政治風險溢價再起，油價維持劇烈震盪。預期第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。

台塑第2季則因第4月塑化產品報價上漲、5月價格維持高檔，加上業外轉投資台塑化、台塑美國公司挹注獲利，帶動上半年EPS 來到1.67元。台塑預期，隨供料回穩，第3季開工率提高、產銷量跟進增加，但因原料乙烯、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格。不過，預期將有台塑美國公司、南亞科等轉投資認列挹注獲利。小摩報告指出，預期在在每桶70至80美元的油價環境下，美國投資（ECC）的利差仍將保持強勁。

台化預期，下半年化工產品市場將逐漸回歸基本面，由供需關係主導。部分前期累積高價庫存，預計7月就可出清，客戶也回歸剛性需求，應可持續穩健經營。新事業、新產品開發腳步不會停歇，將持續推動高值化轉型。小摩表示，隨著上游供應恢復正常、加上芳香烴產品利差維持穩健，預期第3季營業利益有望回升

南亞表示，下半年營運績效值得期待，尤其電子產業持續強勁成長，本業及南亞科等轉投資持續貢獻下，呈現「母子均貴」，2026年會是相當亮麗的一年。