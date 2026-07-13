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無人機反制系統標案即將開標 創泓挑戰歷史前高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

創泓科技（7714）近日股價強勢，上週公告6月營收大幅創新高後，股價一字鎖，13日開高後雖一度因獲利了結賣壓而回檔至平盤，然而稍做整理後，便立即反攻，股價一度觸及漲停，法人推估，除了營收大幅成長外，無人機反制系統標案即將開標將會是市場重點關注的焦點之一。

警政署日前貼出「無人機區域聯防反制系統採購案」招標公告，預計將在7月24日進行第一階段的資格標（含國安適任性資格審查）；審查合格的廠商將再進入第二階段的規格標（含偵防系統設備審查與實機POC驗測，並評選出A、B、C三等級的廠商）；最後再從這三個等級的廠商中，找出各等級中最適當的人選，也就是第三階段的最有利標，即為得標廠商。

而創泓科技手握國際大廠Sentrycs 的代理權，再加上多年累積的軟體整合開發實力，對自家產品深具信心，將積極爭取拿下標案，為營運成長再添一把火。

無人機 營收 警政署

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