聽新聞
0:00 / 0:00
無人機反制系統標案即將開標 創泓挑戰歷史前高
創泓科技（7714）近日股價強勢，上週公告6月營收大幅創新高後，股價一字鎖，13日開高後雖一度因獲利了結賣壓而回檔至平盤，然而稍做整理後，便立即反攻，股價一度觸及漲停，法人推估，除了營收大幅成長外，無人機反制系統標案即將開標將會是市場重點關注的焦點之一。
警政署日前貼出「無人機區域聯防反制系統採購案」招標公告，預計將在7月24日進行第一階段的資格標（含國安適任性資格審查）；審查合格的廠商將再進入第二階段的規格標（含偵防系統設備審查與實機POC驗測，並評選出A、B、C三等級的廠商）；最後再從這三個等級的廠商中，找出各等級中最適當的人選，也就是第三階段的最有利標，即為得標廠商。
而創泓科技手握國際大廠Sentrycs 的代理權，再加上多年累積的軟體整合開發實力，對自家產品深具信心，將積極爭取拿下標案，為營運成長再添一把火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。